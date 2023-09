Pour "retisser le lien entre les jeunes et la Nation", thème du séminaire de rentrée de l’IGESR le 4 septembre 2023, Caroline Pascal compte sur "la présence sur le terrain, pour montrer que l’État n’est pas loin". L’année olympique peut également "redonner de la cohésion", précise la cheffe de l’IGESR, qui appelle aussi les IG à "conjuguer réalisme et audace" dans leurs recommandations. Évoquant auprès d’AEF info la réforme de la haute fonction publique, elle insiste sur la "capacité de transformation" de l’inspection, et le "rajeunissement et la féminisation" auxquels a conduit cette réforme.