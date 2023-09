Comment se loge-t-on lorsqu’on est travailleur saisonnier en France ? Comment trouver les solutions adéquates pour permettre à ces travailleurs de disposer d’un hébergement lors de leurs missions ? La commission "Territoires, agriculture et alimentation" du Cese a décidé de se saisir de cette question début juillet 2023. Objectif du projet d’avis qui devrait être rendu début 2024 : disposer d’une "analyse territorialisée des problématiques dans les différents secteurs concernés", et "présenter des pistes et solutions envisageables".