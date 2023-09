Baptême du feu pour le nouveau ministre délégué chargé des Comptes publics. Dans le cadre de la préparation du PLF pour 2024, et pour discuter à nouveau du PLPFP 2023-2027 (que le Parlement n’a pas voté en décembre 2022), Thomas Cazenave a convié les parlementaires de tous bords à une réunion de travail à Bercy, ce mardi 5 septembre 2023 à 18 heures, a annoncé Bercy lundi soir. Cette réunion marque la reprise des "Dialogues de Bercy" que son prédécesseur Gabriel Attal avait lancés en 2022, ce qui n’avait pas empêché le gouvernement de recourir au 49-3 pour entériner le budget 2023. "Le projet de budget n’est pas terminé, je souhaite que toutes les formations politiques du Parlement me présentent des propositions et notamment des propositions d’économies. Les finances publiques et la construction du budget de l’État doivent être un travail collectif", a commenté Thomas Cazenave.