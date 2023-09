La société américaine OpenAI, qui a développé ChatGPT, propose un petit guide (en anglais) pour enseigner avec l’IA, publié le 31 août 2023. Il y propose des exemples d’utilisation de ChatGPT (jeux de rôle, quiz et plans de cours, assistance aux non-anglophones, enseignement de la pensée critique) et aborde aussi les "limites" de l’outil. Dans une FAQ, il confirme qu’il n’existe pas, aujourd’hui, d’outil réellement efficace pour détecter les contenus - comme les devoirs - générés par une IA. "Idéal pour la rentrée", assure Alain Goudey, directeur général adjoint de Neoma business school en charge du digital, qui en propose une synthèse en français (lire sur AEF info). Par ailleurs, selon une étude "Future of work" publiée par LinkedIn en août 2023, 45 % des tâches de soutien des enseignants pourraient être assistées par l’IA.