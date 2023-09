"Le système ne pourra pas être plus efficace s’il [ne fait pas] davantage contribuer ceux qui ont le plus de moyens", déclare Emmanuel Macron lors d’une interview accordée au youtubeur Hugo Travers, le 4 septembre 2023. "Les universités, avec leur budget, doivent faire beaucoup mieux et avoir le courage de dire 'on ne laisse pas ouvertes des formations parce qu’on a des profs sur ces formations'" et en ouvrant "des formations courtes, diplômantes et qualifiantes dans les villes périphériques". Par ailleurs, il annonce qu’à "dix jours de la fin de la phase d’admission de Parcoursup, il reste 2 309 candidats sans proposition, soit 500 de moins que l’année dernière".