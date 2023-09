Julien Robillard intègre la FNCCR en tant que chef de service énergies renouvelables, maîtrise de la demande en énergie et décarbonation, apprend AEF info le 4 septembre 2023. Cofondateur de la société de conseil Utilink et ancien président d’Enercoop, ce spécialiste des questions énergétiques remplace Lionel Guy et quitte, par la même occasion, la coprésidence du Cler Réseau pour la transition énergétique.