Comment mobiliser les connaissances pour concevoir de nouveaux cours sur la transition écologique à destination des étudiants ? Cette question, les enseignants-chercheurs sont de plus en plus nombreux à se la poser, parfois depuis une décennie. Les plus motivés ont ainsi créé un groupe de travail ad hoc au sein du collectif Labos 1point5, à l’origine d’un colloque début juillet à Paris et d’une revue scientifique, en cours de création. Pour le cinquième épisode du podcast d’AEF info et de Labos 1point5, Les Laboratoires de la transition, nous sommes allés à leur rencontre.