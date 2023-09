La ministre des Solidarités et des Familles invite les organisations membres du comité de filière petite enfance à une séance exceptionnelle, le 5 septembre 2023, afin de leur présenter sa feuille de route et ses priorités, entendre les remontées du secteur, notamment les propositions pour l’accueil individuel sur lesquelles la ministre entend fonder son plan d’action pour les assistantes maternelles. Aurore Bergé prend les devants avant la publication, jeudi 7 et vendredi 8 septembre, de deux livres pointant des dysfonctionnements et maltraitance dans les crèches.