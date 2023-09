"Nous revendiquons une hausse de salaire de 10 % et l’ouverture de négociations", affirme Clément Poullet, lors d’une conférence de presse le 4 septembre 2023. Le secrétaire général de la Fnec-FP-FO estime que, alors que "le ministre a choisi de braquer les projecteurs sur l’abaya, la rentrée est surtout placée sous le signe de l’austérité". Et du "chaos" en raison d’un "manque de personnels criant". La Fnec-FP-FO a aussi mis en avant son opposition à "l’acte 2 de l’école inclusive", au pacte, au CNR, et se montre méfiante quant à la réforme de la formation initiale des enseignants.