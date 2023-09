Les "Green 10", une coalition de dix ONG environnementales couvrant les sujets européens, se disent "très inquiets" de la candidature de Wopke Hoekstra comme commissaire au climat (lire sur AEF info), dans une lettre du 1er septembre 2023 adressée à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Nous sommes extrêmement sceptiques quant au fait que Wopke Hoekstra possède les exigences et l’expertise nécessaires pour diriger ce portefeuille critique", écrivent-ils, évoquant son "manque d’expertise sur les politiques climatiques européennes" et sur la "diplomatie climatique au niveau de la Ccnucc". Les signataires (dont le WWF, Greenpeace et le BEE) reprochent au ministre néerlandais d’avoir travaillé chez le géant pétrolier Shell et son rôle dans le sauvetage de KLM au moment de l’épidémie de Covid. La date de son audition au Parlement européen n’est pas encore connue.