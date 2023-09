"Comme l’année dernière, nous déclinons cette invitation", fait savoir l’Union syndicale Solidaires lundi 4 septembre 2023, à propos de la troisième séance plénière du Conseil national de la refondation programmée jeudi 7 septembre. "Le Conseil National [de] la Refondation n’est qu’un exercice de communication. Cet exercice est destiné à faire croire à la possibilité d’une 'union nationale', et à mettre en scène un gouvernement qui serait à l’écoute des travailleurs [et des travailleuses] à travers nos organisations syndicales", considère Solidaires. "L’Élysée répond-il aux revendications de Solidaires et intersyndicales en matière de revalorisation salariale […] ou encore sur l’emploi, les services publics, la santé, l’éducation, les sujets environnementaux et de protection sociale ? […] La réponse est non", souligne l’organisation qui, à l’instar de FO, ne se rendra pas à cette réunion.