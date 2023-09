La coalition We Mean Business et plusieurs organisations internationales telles que CDP, le Ceres ou encore SBTi proposent, mardi 5 septembre 2023, une nouvelle approche afin d’aider les entreprises à intégrer le scope 3 de leurs émissions de gaz à effet de serre dans leur stratégie climatique. Cette méthode, appelée "supplier cascade", se veut "plus pragmatique" et "plus opérationnelle" que les approches actuelles.