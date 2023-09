L’université de Rennes a inauguré pendant l’été un lieu de soutien à la parentalité, "destiné aux futurs parents, aux femmes enceintes, aux jeunes parents fatigués, aux mamans allaitantes mais également aux personnels en parcours PMA ou d’adoption, aux collègues et managers de ces parents ou futurs parents". Situé sur le campus de Beaulieu, cet espace permet de répondre aux questions liées à la parentalité. Y seront proposés : des temps d’échanges entre parents, des entretiens au moment de la reprise du travail (après un congé maternité, paternité ou parental), des ateliers d’experts. Le lieu est aussi un espace de repos et dispose d’un local aménagé pour les mères qui allaitent et souhaitent tirer leur lait. Le projet est né grâce à la mobilisation de deux collaboratrices de l’université de Rennes, qui veulent "lever le tabou de la reprise du travail, accompagner et offrir un soutien".