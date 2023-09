L’EPA Sénart annonce ce lundi 4 septembre la nomination d’Ollivier Guilbaud comme directeur général. Il succède à Aude Debreil, partie en début d’année chez Grand Paris Habitat et dont il assurait depuis l’intérim. Présent depuis plus de trois ans au sein de l’EPA Sénart, Ollivier Guilbaud estime qu'"adopter une stratégie urbaine plus dense, moins consommatrice d’espaces naturels et favorable à des modes de vie décarbonés n’est plus une option, mais une ardente obligation".