Dans un communiqué diffusé le 4 septembre 2023, FO Territoriaux "dénonce la lenteur du gouvernement et des collectivités pour la mise en œuvre et l’attribution" de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle à destination des agents territoriaux. En effet, alors que le décret précisant ses modalités pour les agents de l’État et de l’hospitalière a été publié le 1er août (lire sur AEF info), les agents territoriaux n’ont guère de visibilité sur le versement éventuel de cette prime. "La fonction publique territoriale, compte tenu du principe de libre administration des collectivités locales notamment, fera l’objet d’un texte spécifique prochainement", annonçait pourtant la DGAFP le 3 août dernier. "Il y a urgence", rappelle FO Territoriaux, alors que "l’inflation […] n’en finit pas de grimper" et que le prochain CSFPT, qui devra examiner le décret le cas échéant, se réunira le 20 septembre.