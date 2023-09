C’est un été contrasté qu’a connu la France, selon le bilan climatique présenté par Météo France ce lundi 4 septembre. Si juin a été "extra-estival" — sa température moyenne excédant de plus de 2 °C la normale saisonnière — juillet et août laissent une impression mitigée. Une parenthèse de fraîcheur s’est installée fin juillet début août, notamment sur le nord du pays. Les orages ont par ailleurs été violents et accompagnés de pluies intenses, laissant la sécheresse des sols "conforme aux normales". Au final, 2023 se classe quatrième des étés les plus chauds, derrière 2003, 2022 et 2018.