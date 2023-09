Le pilotage et régulation de l’accès à l’enseignement supérieur, la gouvernance des SI, la place des composantes et des niveaux intermédiaires dans les universités, le BTS à l’heure des bachelors publics et privés… Voici quelques-unes des missions thématiques sur lesquelles se penchera l’IGESR, dans le cadre de son programme de travail 2023-2024, publié au BO du 7 septembre 2023. Ce programme est "délibérément centré sur un nombre limité de missions" et sera "complété tout au long de l’année par des missions sur saisies des cabinets" ministériels, précise le document.