"Nous n’avons jamais voulu ouvrir une école d’ingénieur à l’international, c’est trop lourd et trop contraignant, nous préférons des approches agiles et souples", indiquent à AEF info le 1er septembre 2023 Étienne Craye, DG de l’Esigelec et Cyril Marteaux, directeur de la formation et de l’international. Interrogés alors que l’école ouvre un nouveau campus en Chine, à Jinan, ils détaillent leur stratégie de développement à l’étranger et la "logique de diversification" suivie afin de répondre aux différentes attentes des publics, que ce soit en formation initiale ou en formation continue.