Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 4 septembre 2023 :Retraite progressive à la CNRACL : le traitement des demandes en attente ;La DGAFP publie trois guides sur le mentorat ;La DGFIP cherche à séduire les jeunes pour ses métiers ;Le CNFPT publie un livret pour former les agents à l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;Les Hauts-de-Seine et les Yvelines organisent un salon de l’emploi et des formations des métiers du soin ;L’Observatoire de l’éthique publique plaide pour une "loi Sapin 3" ;Un "trophée des héros territoriaux".