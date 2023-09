Alors que les nouveaux niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage doivent entrer en vigueur dans les jours qui viennent, plusieurs voix s’élèvent parmi les réseaux de l’apprentissage pour alerter les pouvoirs publics. Les Compagnons du devoir, la Fnadir et l'association Walt font partie des acteurs qui avaient déjà exprimé, lors de la publication des recommandations de France compétences en juillet, leurs craintes à propos de la baisse des NPEC annoncée. Interrogés par AEF info un mois et demi plus tard, ils appellent le gouvernement à "se remettre autour de la table".