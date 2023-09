Réfléchir aux finalités de la recherche, à la maîtrise de son empreinte carbone, à la responsabilité sociétale des chercheurs… Face à l’urgence environnementale, la recherche est confrontée à "des transformations majeures qu’il va falloir rapidement affronter", estime Pascale Garcia, déléguée générale d’Allenvi, lors du colloque des VP recherche, le 30 août 2023. Les intervenants de la table ronde soulignent aussi la nécessité de former les personnels de la recherche à ces problématiques, d’établir le bilan GES des laboratoires et "d’aborder les questions environnementales de manière plus systémique".