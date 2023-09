Stéphane Magnan a succédé le 1er septembre à François-Louis Ricard au poste de directeur financier du Fonds d’épargne de la CDC. À 58 ans, ce diplômé de l’Ensae a commencé sa carrière en 1988 à la Caisse nationale de Crédit agricole en tant que gestionnaire de la lutte contre le blanchiment d’argent. De 1996 à 2012, il travaille au Crédit local de France en tant qu’ingénieur financier, responsable mondial de la structuration, directeur de la trésorerie et des marchés financiers, et membre du comité de direction de Dexia Crédit local. À partir de 2012, à la Banque postale, il est directeur des opérations financières, puis directeur à la banque de financement et d’investissement. Depuis 2021, Stéphane Morgan était directeur des marchés et des financements et membre du Codev de la Banque Postale. François-Louis Ricard sera quant à lui nommé prochainement à un autre poste au sein du groupe CDC.