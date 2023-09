La Cnil publie une recommandation sur la mise en œuvre de dispositifs de télésurveillance pour "tout type d’examen ou de certification en ligne, qu’ils soient organisés par des établissements publics ou des organismes privés", le 4 septembre 2023. Elle met en avant huit "principales recommandation" et appelle à "un juste équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection des droits et libertés des personnes". Le passage d’examen à distance s’accompagne, "dans la majorité des cas", du recours à des outils de télésurveillance "qui peuvent être particulièrement intrusifs", alerte-t-elle.