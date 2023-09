Cerema, mobilité et pollution à l’ozone au menu des brèves "ville intelligente"

Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :une nomination au cabinet d’Élisabeth Borne et des mouvements au cabinet de Christophe Béchu ;des nominations au Cerema ;la publication d’un décret relatif au dispositif de soutien à la production d’hydrogène décarboné ;la nomination de la directrice territoriale Alsace Franche-Comté d’Enedis ;l’Occitanie annonce la gratuité des trains et cars régionaux pour les jeunes ;le début du programme expérimental anti-embouteillages dans la métropole de Lille ;l’Île-de-France connaît un épisode de pollution à l’ozone,etc.