L’ambiance de la rentrée 2023 n’est pas celle des deux précédentes, marquées par la vacance de postes et les job dating de dernière minute pour recruter des contractuels. Malgré plus de 3 100 postes non pourvus aux concours enseignants en 2023, l’heure est à la sérénité affichée côté recteurs, avec un maître-mot : l’anticipation. Et son corollaire : la fidélisation des contractuels. Dans pratiquement toutes les académies (hors Île-de-France), il reste essentiellement des blocs de moyens provisoires à répartir. Les syndicats sont moins dithyrambiques, attirant l’attention sur les effectifs par classe.