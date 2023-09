Les espèces exotiques envahissantes, qui se propagent à un rythme "sans précédent" du fait des activités humaines telles que le commerce, le transport et le tourisme, représentent une menace mondiale "majeure", confirment les chercheurs de l’IPBES, Giec de la biodiversité, dans un rapport publié ce 4 septembre. Ils évaluent ces espèces à plus de 37 000, dont plus de 3 500 certifiées "nuisibles". Une propagation coûteuse, chiffrée à 423 milliards de dollars, montant qui a "quadruplé chaque décennie depuis 1970". Mais des "progrès ambitieux" dans la gestion de ces espèces restent possibles.