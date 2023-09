Mesures nominatives Cabinet de la présidence de la République. Un arrêté du 2 septembre 2023 porte cessation de fonctions et nominations à la présidence de la République. Sandie Michelis est ainsi confirmée comme conseillère logement (lire sur AEF info). Tout comme Pierrick Perrot et Charlotte Dewitte, conseillers parlementaires ; Baptiste Rossi et Astrid Roucher, conseillers discours ; Augustin Aoudjhane, conseiller fiscalité et prélèvements obligatoires ; Tristan Bromet,...