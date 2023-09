À partir de ce 4 septembre 2023, et après la parution de la note de service ad hoc (lire sur AEF info ici et là), une "jeune fille vêtue d’une abaya ne pourra pas entrer en classe mais aura un échange avec l’équipe pédagogique qui lui expliquera la règle", explique Gabriel Attal, ce même jour, sur RTL. Le ministre de l’Éducation nationale indique que "513 établissements ont été identifiés comme potentiellement concernés par cette question-là", et il a été "proposé aux chefs d’établissement d’avoir des personnels formés à leur côté pour échanger avec les élèves concernés et leur famille".