Après que les six premières organisations syndicales de la fonction publique de l’État ont adressé à la DGAFP leurs contributions visant à modifier le projet d’accord sur le volet prévoyance de la réforme de la protection sociale complémentaire, Solidaires Fonction publique a transmis la sienne le 1er septembre 2023. Une séance multilatérale se tiendra mardi 5 septembre, au cours de laquelle sera examinée et discutée une nouvelle mouture du projet d’accord. Le gouvernement espère parvenir à un texte définitif à la fin du mois et une signature à la mi-octobre.