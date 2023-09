Un rapport de l’Igas mis en ligne le 1er septembre dresse un bilan mitigé des premiers contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) liant les services de prévention et de santé au travail interentreprises aux Dreets et à la branche AT-MP de l’Assurance maladie. Plus de dix ans après leur instauration en juillet 2011, et alors que la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention au travail se déploie, les inspecteurs appellent à un "engagement fort des pouvoirs publics, tant régional que national, dans le pilotage" de la nouvelle génération de ces contrats.