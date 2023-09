La laïcité – et plus particulièrement la question de l’abaya – a été au menu de conférences de presse de rentrée des recteurs comme des syndicats locaux, même si la plupart témoignent d’un phénomène marginal. Priorité du nouveau ministre de l’Éducation nationale, qui se positionne en soutien des équipes de direction sur ce sujet, comment cette question du port de l’abaya et du qamis est-elle abordée dans les académies ? Zoom sur celles de Clermont, Lyon, Nantes, Normandie, Besançon, Toulouse, Aix-Marseille, Nancy-Metz, Versailles, Paris, Lille et Dijon.