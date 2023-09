Après l’intense bras de fer entre l’exécutif, les syndicats et l’opposition, la contestée réforme des retraites entre officiellement en vigueur ce vendredi 1erseptembre 2023. Depuis la promulgation de la loi mi-avril, administrations et caisses de retraite ont dû mettre les bouchées doubles pour rédiger et transcrire les nouvelles règles du jeu. Rappel des principales mesures de la réforme.