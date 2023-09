"Laissez-nous faire notre métier" : telle est la demande que fait l’Unsa-Éducation à Gabriel Attal, dans une lettre ouverte envoyée au ministre de l’Éducation nationale le 1er septembre. La fédération estime qu’il faut "donner du temps au temps pour construire des politiques éducatives de long terme". L’Unsa incite à "faire confiance au dialogue social, faire confiance au terrain, cesser les injonctions, et les annonces sans lendemain". Et de demander "pour cela de donner les outils efficaces, pas comme ces applications numériques sans lien entre elles, souvent défaillantes". L’organisation pointe aussi ses priorités : "agir pour l’attractivité de tous les métiers et donc pour la revalorisation et l’amélioration de la qualité de vie au travail" ; "mixité sociale et scolaire" ; "réussite de l’inclusion scolaire" ; "dégager des moyens massifs pour assurer de bonnes conditions de travail".