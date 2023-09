Alors que la réforme des retraites entre en vigueur ce 1er septembre 2023 pour les salariés et les agents publics, la DGAFP vient de mettre en ligne une FAQ sur la mise en place de la retraite progressive. Qui pourra en bénéficier, comment faire la demande, sur quelle période s’étend la retraite progressive et quand prend-elle fin ? Autant de questions qui concernent à la fois les agents des trois versants mais aussi les services RH chargés de mettre en œuvre cette disposition que la LFRSS pour 2023 étend à la fonction publique. Pour bénéficier du dispositif, les agents doivent être à deux ans ou moins de l’âge légal de départ en retraite, avoir cotisé pendant un minimum de 150 trimestres et exercer l’activité à temps partiel à titre exclusif. À noter également, la réforme introduit la possibilité pour les fonctionnaires de cumuler un emploi et leur retraite (lire sur AEF info).