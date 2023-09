Après les observations de la FHF et de la Fehap prenant acte le 31 août des annonces de la Première ministre confirmant, à Rouen, la pérennisation des mesures de revalorisation du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés (lire sur AEF info), quatre autres fédérations réagissent le 1er septembre. L’effort de revalorisation des revenus des infirmiers et aides-soignants travaillant la nuit, le dimanche ou les jours fériés est chiffré à 1 milliard d’euros en année pleine par le gouvernement. Il trouvera sa traduction dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.