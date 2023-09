Delphine Gassiot Casalas, jusqu’ici secrétaire générale de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, est nommée directrice adjointe de l’agence Erasmus + France, le 1er septembre 2023. Elle succède ainsi à Sébastien Thierry et "suivra particulièrement le projet d’établissement en cours d’élaboration pour optimiser le fonctionnement de l’agence et poursuivre la mise en œuvre des objectifs ambitieux du programme Erasmus + à l’échelle nationale", précise un communiqué.