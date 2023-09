Houman Ashrafian prendra ses fonctions de vice-président exécutif et responsable R&D de Sanofi à compter du 11 septembre 2023, annonce l’entreprise le 31 août 2023. Il aura pour mission de "renforcer la stratégie de développement de médicaments" et "de capitaliser sur la dynamique de croissance du portefeuille de projets de Sanofi pour soutenir son émergence comme un leader de l’innovation et de la science dans son secteur d’activité".