Dans une tribune parue dans le Monde du 31 août 2023, Christine Guimonnet, secrétaire générale de l’APHG, critique les propos tenus par Emmanuel Macron sur l’enseignement de l’histoire, dans son interview au Point du 24 août (lire sur AEF info). Alors que le chef de l’État souhaite "refonder" les programmes d’histoire et d’EMC, la professeure d’histoire-géographie estime que "refonder ne peut se faire d’un coup de parapheur, car la fabrication des programmes prend du temps, y compris et surtout celui de la discussion et de la concertation".