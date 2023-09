C’est l’objectif qu’ont fixé aux académies le président de la République et le ministre de l’Éducation nationale : que toutes les absences de courte durée dans le second degré soient remplacées. Pour cela, notamment, à la rentrée 2024, plus aucune absence générée par l’institution ne devra avoir lieu durant le temps devant élève. Ce que certaines académies traduisent par : "Toute absence générée par l’institution devra être anticipée pour être remplacée." Une gageure à laquelle s’attellent tous les rectorats et leur EAFC, comme ils l’expliquent lors des conférences de presse de rentrée.