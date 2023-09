Crowe Groupe Rocard – cabinet d’expertise-comptable, audit, conseil et gestion sociale – emploie 160 personnes. Il poursuit son développement avec 17 recrutements entre septembre et décembre. Un des principaux enjeux : fidéliser des salariés qui, sur des métiers qui comportent des périodes de stress, peuvent être tentés de changer d’environnement de travail en cours de carrière. La PME actionne pour cela tous les leviers : des emplois à la carte (qui mixent par exemple deux métiers), une semaine sur 32 heures huit mois par an, des hausses de salaire automatiques, une déconnexion obligatoire…