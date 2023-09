À compter du 1er septembre 2023, les certifications accessibles en contrat d’apprentissage (ayant fait l’objet d’un positionnement de la CPNE) et en contrat de professionnalisation donneront lieu, dans la branche de l’hospitalisation privée, à une prise en charge équivalente, prorata temporis. Une décision prise par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord de branche du 8 décembre 2021 (étendu en avril 2022) et entérinée pour application par le conseil d’administration de l’Opco Santé du 22 juin 2023. Focus sur les motivations et les modalités d’application de cette décision.