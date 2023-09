Le MESR annonce, le 7 septembre 2023, un plan de 15 M€ pour "accompagner le déploiement des BUT" : 14 M€ iront au "déploiement de la 3e année de BUT sur l’ensemble du territoire" et 1 M€ permettra de créer "de nouveaux départements d’IUT", avec à terme 600 places supplémentaires. Par ailleurs, le ministère annonce de nouvelles mesures de reconnaissance des Esas, dont le coût se monte à 50 M€ dont : une revalorisation de la PES au 1er septembre 2023 qui s’élève à 2 785 € et "une reconnaissance équivalente à celle des enseignants-chercheurs, lorsqu’ils exercent des fonctions de direction".