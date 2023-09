Le ministère de l’Éducation nationale a publié, le 1er septembre 2023, un "guide à l’usage des chefs d’établissement" sur le remplacement de courte durée (RCD) des enseignants du second degré. Il est divisé en deux parties : une première précise l’organisation du RCD, son pilotage et son suivi dans l’établissement ; une seconde a trait à sa mise en œuvre pédagogique. Le guide incite en outre, comme l’a souhaité Gabriel Attal, à organiser les réunions et les temps de concertation "en fin de demi-journée, pendant la pause méridienne, le mercredi après-midi" ou en ayant "recours au distanciel ou aux formats hybrides" afin de limiter les absences des enseignants dues au "fonctionnement de l’établissement ou de l’institution". Il est aussi précisé par exemple que les délais de prévenance d’un enseignant "doivent être compatibles avec la souplesse exigée par l’objectif de remplacement".