Lancé en 2021, le programme "Services Publics +" qui vise à permettre un suivi de la qualité des services, se concrétise deux ans plus tard avec la création de son label, annoncé en CITP en mai 2023 et dont les principes de fonctionnement sont fixés par un arrêté du 31 août 2023. Le texte définit les administrations concernées par ce programme "d’amélioration continue", institue un comité des services publics de même qu’une "commission nationale du label" et détaille ses conditions d’attribution par voie d’audit, réalisé par certains organismes de certification choisis.