La loi du 2 août 2021 "pour renforcer la prévention en santé au travail" prévoit la délivrance d'une certification aux SPSTI (services de prévention et de santé au travail interentreprises). Réalisée par un organisme indépendant, elle vise notamment à assurer la qualité et l'organisation des services rendus, tout comme des procédures suivies. Un arrêté du 27 juillet 2023, publié au Journal officiel du 1er septembre 2023, fixe les modalités et conditions de cette certification, ainsi que les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.