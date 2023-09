Face à l’accélération du calendrier fixé par la loi climat et résilience en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, la question de la production de données permettant de quantifier ce phénomène devient prégnante. La DGALN, le Cerema et l’IGN travaillent à la création de méthodes et de bases de données stabilisées et harmonisées, comme l’ont expliqué leurs représentants, lors d’un webinaire sur le sujet organisé vendredi 1er septembre 2023. Mais celles-ci ont leurs limites, comme le reconnaissent volontiers leurs créateurs.