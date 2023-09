Voile à l’université : "Il faut distinguer le comportement de la seule apparence" (N.Cadène, Observatoire de la laïcité)

Alors que Manuel Valls a assuré que l'interdiction du voile à l’université n’était "pas d’actualité" (lire sur AEF), la question continue de faire débat. Auditionné par le Sénat le 5 mars dernier, Jean-Pierre Obin, Igen honoraire et auteur principal du rapport sur les signes religieux dans les établissements de 2004, estime ainsi que "le gouvernement devra étendre aux universités la loi de 2004 sur les signes ostentatoires religieux d’ici dix ans" ou "peut-être dans dix mois". De son côté, l’Observatoire de la laïcité annonce qu’il va "établir un état des lieux de la façon la plus objective" possible sur la situation dans les universités, en "auditionnant des syndicats d’étudiants, d’enseignants, la CPU , les administrations concernées". Ses conclusions seront rendues "en juin ou pour la rentrée", indique Nicolas Cadène, son rapporteur général, lors d’une rencontre avec l’ Ajé .