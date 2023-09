Déclassement de parcelle. Sont déclarées inutiles pour le service de la navigation les parcelles situées sur la commune de Glaire (Ardennes), cadastrées section AB n° 71 et n° 224 d’une contenance respective de 35 m2 et 13 703 m2 environ, ainsi que les biens immobiliers qu’elles supportent.mesures nominatives Cabinet de T. Cazenave. Grégoire Abel est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté...