SANTE SERVICES SANTE AU TRAVAIL. L' arrêté du 27 juillet 2023 fixe le cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises, détermine les modalités et conditions de certification des SPSTI ainsi que les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Il renvoie, complète et s’articule avec l’Afnor SPEC 2217 qui constitue un référentiel "métier" pour les...