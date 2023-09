POLITIQUES DE L’EMPLOI DREETS/DDETS/DDETSPP. Un arrêté du 29 août 2023 précise les missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. RESSOURCES HUMAINES SANTÉ AU TRAVAIL. L’arrêté du 27 juillet 2023 fixe le cahier des charges...